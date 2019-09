المتوسط:

تمَّ مراسم تسليم واستلام مهام مدير إدارة شؤون المرور والتراخيص بوزارة الداخلية بين العميد الدكتور أسامة عويدان بصفته مدير الإدارة سابقا ومدير الإدارة الجديد العميد الصديق شعبان الشيباني.

وجاءت مراسم الاستلام والتسليم بناءً على قرار وزير الداخلية المفوض رقم 1514 لسنة 2019م بشأن تكليف العميد الصديق الشيباني بمهام مدير إدارة شؤون مرور والتراخيص.

The post مراسم التسليم والاستلام لمهام مدير شؤون المرور والتراخيص appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية