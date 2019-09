المتوسط:

تقوم مديرية أمن غريان، ببذل المزيد من الجهد في تأمين مداخل ومخارج ووسط المدينة.

كما تقوم المديرية بنشر أفرادها في كل أرجاء المدينة، لمنع حدوث أي خروقات أمنية تهدد سلامة المواطنين وحماية المرافق العامة والخاصة.

