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ليبيا على طاولة ترامب والسيسي في نيويورك

تم النشر منذُ 35 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

نشر البيت الأبيض تصريحا مقتضبا ذكر فيه أن ترامب والسيسي ناقشا الصراع في ليبيا وأكدا من جديد التزامهما بدعم بناء حكومة ليبية موحدة وديمقراطية قادرة على التصدي للإرهاب.

وجاء لقاء ترامب والسيسي على هامش اجتماعات الأمم المتحدة التي تعقد بنيويورك بحضور أغلب زعماء العالم من بينهم رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج ممثلا عن ليبيا.

من جهته قال المتحدث باسم الرئاسة المصرية السفير بسام راضي إن لقاء السيسي وترامب بحث عددا من الملفات الإقليمية والدولية، من بينها الأوضاع في ليبيا وسُبل مكافحة الإرهاب وتدفقات الهجرة غير القانونية.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي، أن الرئيس الأمريكي قد شدد خلال اللقاء على حرص بلاده لتكثيف التعاون المشترك والتنسيق الاستراتيجي بين البلدين.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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