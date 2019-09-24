ليبيا على طاولة ترامب والسيسي في نيويورك

نشر البيت الأبيض تصريحا مقتضبا ذكر فيه أن ترامب والسيسي ناقشا الصراع في ليبيا وأكدا من جديد التزامهما بدعم بناء حكومة ليبية موحدة وديمقراطية قادرة على التصدي للإرهاب.

وجاء لقاء ترامب والسيسي على هامش اجتماعات الأمم المتحدة التي تعقد بنيويورك بحضور أغلب زعماء العالم من بينهم رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج ممثلا عن ليبيا.

من جهته قال المتحدث باسم الرئاسة المصرية السفير بسام راضي إن لقاء السيسي وترامب بحث عددا من الملفات الإقليمية والدولية، من بينها الأوضاع في ليبيا وسُبل مكافحة الإرهاب وتدفقات الهجرة غير القانونية.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي، أن الرئيس الأمريكي قد شدد خلال اللقاء على حرص بلاده لتكثيف التعاون المشترك والتنسيق الاستراتيجي بين البلدين.

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