عميد سرت يبحث مع مدير مصلحة أملاك الدولة الخريطة الاستثمارية

بحث عميد بلدية سرت مختار المعداني مع مدير مكتب مصلحة أملاك الدولة بسرت فضيل الصداعي، عدد من الموضوعات تتعلق بمواقع الاستثمار.

وقال مدير مكتب الإعلام ببلدية سرت إن اللقاء تناول مناقشة الخريطة الاستثمارية ببلدية سرت والمواقع المستهدفة بالاستثمار المحلي والتى سيتم اعتمادها قريبا من قبل المجلس البلدي سرت في الاجتماع المقبل، إضافة إلى بحث عدد من الموضوعات الأخرى تتعلق بالمقار الحكومية.

