رئيس الحكومة المؤقتة يتابع مع وزير التعليم سير عمل الوزارة

بحث رئيس الحكومة المؤقتة، عبدالله الثني أمس، سير عمل وزارة التعليم، وذلك خلال اجتماع عقده مع وزير التعليم فوزي عبدالرحيم، في ديوان رئاسة مجلس الوزراء بمدينة بنغازي.

وخلال الاجتماع اطلع رئيس الحكومة على آخر الاستعدادات لانطلاق العملية التعليمية للعام الحالي، وسبل توفير كافة المستلزمات والكتب المدرسية، لضمان سير العمل على الوجه الأكمل.

كما ناقش الاجتماع بعض المشاريع الخاصة بجامعة بنغازي واعتمادها، ونسب الإنجاز في المشاريع التي هي قيد التنفيذ، إضافة إلى بعض المشاريع الخاصة ببلدية الكفرة، والمناطق المجاورة لها.

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