«العامة للكهرباء»: إيقاف محطة توزيع ثانوية قرجي

أفادت مصادر محلية، بوجود احتراق محطة توزيع ثانوية قرجي ما أدى إلى انقطاع الكهرباء عن المنطقة الواقعة في نطاق المحطة، إلا أن واقع الامر هو احتراق القمامة التي بجوار المحطة ما أدى بإدارة توزيع طرابلس إلى إيقاف المحطة احتياطيا حتى تتمكن فرق الإطفاء من إطفاء الحريق وفور الانتهاء من أعمال الإطفاء تم تشغيل المحطة وعودة التيار الكهربائي.

وتهيب الشركة العامة للكهرباء، بالأخوة المواطنين إلى عدم إلقاء القمامة أمام المحطات وأعمدة خطوط النقل ومقرات الشركة حتى لا تتعرض للضرر، ما يُؤثر سلبًا على استقرار الشبكة الكهربائية.

