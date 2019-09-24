«داخلية الوفاق» تشارك في اجتماع مكافحة الجرائم الإلكترونية بالنمسا

شاركت وزارة الداخلية في حكومة الوفاق، في اجتماع حول مكافحة الجرائم الإلكترونية، الذي عُـقد بالعاصمة النمساوية، فيينا، الذي عقد بالتنسيق مع منظمة التعاون الأمني الأوروبي، وحضره نائب رئيس مكتب الشرطة الجنائية العربية والدولية.

ضم الاجتماع خبراء الشرطة المختصين في هذا المجال، حيث بحثوا تفعيل الدعم الأمني للقضاء على تلك الجرائم، حسب بيان الوزارة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الثلاثاء.

وسبق أن حذرت «داخلية الوفاق» من خطر الجرائم الإلكترونية، على لسان مدير إدارة مكافحة الجرائم المعلوماتية، العميد فرج بشير، الذي أكد حاجة البلاد إلى الدعم الدولي في هذا المجال.

يشار إلى أن مديرية أمن بنغازي تمكنت الأحد الماضي، من ضبط ثلاثة أشخاص سرقوا مبلغًا يقدر بمليون و23 ألف دينار من حساب أحد المواطنين بمصرف التجارة والتنمية، فيما وصفتها بأنها «واحدة من ضمن أقوى الضربات الأمنية التي يوجهها قسم البحث الجنائي ضد جرائم السرقة والنصب والاحتيال الإلكتروني».

وقدمت دول الاتحاد الأوروبي، خاصة النمسا وفرنسا، الدعم إلى حكومة الوفاق، من أجل تعزيز قدراتها الأمنية، إذ منحت النمسا وزارة الداخلية معدات لمراقبة الحقول النفطية والحدود، كما تقدم فرنسا الدعم للوزارة في مجالي التدريب والمعدات.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا