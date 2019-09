اجتماع نائبة رئيسة وحدة تمكين المرأة بمديرين مكاتب الوحدات بالوزارات

المتوسط:

التقت نائبة رئيسة وحدة دعم وتمكين المرأة بالمجلس الرئاسي، حنان الفخاخري، ظهر اليوم الأربعاء مديرين مكاتب وحدة دعم وتمكين المرأة بالوزارات ومؤسسات الدولة اللاتي استعرضن ما تم إنجازه من أنشطة للوحدات طيلة الأشهر الماضية.

وتم خلال الاجتماع الذي عقد بديوان رئاسة الوزراء الاتفاق على وضع خطة عمل للعام القادم” 2020″، والعمل على تذليل الصعوبات التي تواجه الوحدات حتى تتمكن من أداء المهام الموكلة لها.

