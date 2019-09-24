بركان الغضب تعلن سيطرتها على بئر علاق.. ومقتل آمر محور السبيعة بغارة جوية

أعلنت عملية بركان الغضب التي اطلقتها قوات وكتائب حكومة الوفاق الوطني والقوات المساندة لها، أنها استعادت السيطرة على كامل منطقة بير علاق، وفرار قوات حفتر ( الجيش الوطني الليبي) بعد معركة طاحنة، وفق تعبيره.

وقال المركز الإعلامي التابع للعملية في بيان، إن سلاح الجو نفذ عدة ضربات دقيقة استهدفت تجمعا لقوات حفتر (الجيش الوطني)، نجم عنها مقتل آمر محور السبيعة عبدالحكيم امقيدش.

وكانت قوات الجيش الوطني قد أعلنت تقدمها بـمحور العزيزية ، وذلك خلال عملية عسكرية مُحكمة قامت بها الوحدات العسكرية مدعومة بغطاء جوي لسلاح الجو الليبي، والسيطرة على منطقة بئر علاق.

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