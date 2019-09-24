البرلمان يستأنف جلسته لمناقشة قانون خاص بالعسكريين

استأنف مجلس النواب اليوم الثلاثاء جلسته الرسمية برئاسة النائب الثاني لرئيس مجلس النواب أحميد حومه.

وقال المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبدالله بليحق إن المجلس يستكمل في جلسة اليوم الثلاثاء مناقشة مشاريع عدد من القوانين المدرجة بجدول أعمال المجلس من بينها مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون رقم 43 لسنة 1974.م بشأن تقاعد العسكريين ومشروع قانون الجرائم الإلكترونية.

وكان بليحق قال إنه جرى خلال جلسة أمس الاثنين مناقشة القانون رقم 13 لسنة 1980 الخاص برفع مرتبات المتقاعدين وبعد مداولته تم الاتفاق على تشكيل لجنة تتكون من أعضاء مجلس النواب لدراسة الأمر مع الجهات ذات العلاقة سواء في الحكومة المؤقتة ووزارة المالية وصندوق التضامن الاجتماعي لدراسة الأمر باستفاضة على أن تحيل اللجنة نتائج ما توصلت إليه في غضون شهرين من تاريخه.

وأضاف بليحق أن مجلس النواب بحث أيضا تعديل المادة 13 مكرر قانون الجرائم الاقتصادية رقم 2 لسنة 1979 وتم اعتماد التعديل والتصويت عليه كما جرى مناقشة مشروع قانون مؤسسة الطاقة الذرية وجرى الاتفاق على إحالته للجنة التشريعية بمجلس النواب لدراسة التعديلات الخاصة بمؤسسة الطاقة الذرية لاعادة عرضه في جلسة قادمة على مجلس النواب.

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