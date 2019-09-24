بالفيديو| تعرف على تفاصيل جلسة مجلس النواب

طبرق-العنوان

عقد مجلس النواب، أمس الإثنين، جلسته الرسمية برئاسة النائب الثاني لرئيس المجلس أحميد حومه بمقره في مدينة طبرق.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبدالله بليحق أن المجلس ناقش خلال الجلسة عدد من مشاريع القوانين المدرجة بجدول أعمال مجلس النواب منها القانون الخاص برفع مرتبات المتقاعدين.

وأكد بليحق أنه تم خلال الجلسة على تشكيل لجنة من النواب لدراسة الأمر مع المؤسسات المعنية على أن تحيل نتائج دراستها في غضون شهرين.

وأشار إلى أن الجلسة ناقشت تعديل قانون الجرائم الاقتصادية وتم اعتماد التعديل كما تمت مناقشة مشروع قانون مؤسسة الطاقة الذرية وتم الاتفاق على إعادة إحالته إلى اللجنة التشريعية بمجلس النواب لدراسة التعديلات الخاصة بمؤسسة الطاقة الذرية.

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