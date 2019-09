اختتام فعاليات المؤتمر العلمي الأول لكلية الإعلام بجامعة بنغازي

المتوسط:

اختتم بمجمع الكليات الطبية، المؤتمر العلمي الأول لكلية الإعلام، وكانت عدد المشاركات المقدمة 33.

وقد خرج المؤتمر بعدة توصيات أبرزها:

* تسليط الضوء على محتوي الخطاب الإعلامى الإلكتروني ودراسته دراسة تحليلية نقدية.

*إلقاء الضوء على تصنيف وطبيعة القائم بالاتصال في هذه الوسائل.

*تشكيل فريق بحثي من مختلف التخصصات لإجراء سلسلة من الدراسات الأولية الاستكشافية بهدف الكشف عن التفاعلات التي تحدث عبر وسائل الإعلام الجديد وتأثيره على الفرد والمجتمع .

*التوأمة بين كلية الإعلام وقسم علم الاجتماع بكلية الآداب جامعة بنغازي للقيام بندوات ومؤتمرات في مجال الإعلام والمجتمع، التقارب الوثيق بين الاختصاصيين في القضايا المطروحة في المؤتمر.

*دراسة الظواهر المتعلقة بالإعلام الجديد دراسة معمقة ونشر الوعي بمخاطرها عبر وسائل الإعلام.

