وزير عمل المؤقتة: إحالة الباحثين عن عمل إلى وزارة المالية شمل مختلف البلديات

قال وزير العمل والتأهيل بالحكومة المؤقتة، مسعود صوة، إن قرار الوزارة القاضي بإحالة ملفات خمسين ألف باحث عن عمل إلى وزارة المالية، شمل مختلف البلديات .

وأضاف الوزير، أن فروع مكاتب العمل بالبلديات، قامت خلال الفترة الماضية بإعداد وفرز جداول الباحثين عن عمل، من أجل إتمام عملية الإحالة، والتعجيل بإتمام الإجراءات.

وأرجع وزير العمل، مسعود صوة، سبب تأخر الوزارة في إحالة بيانات الباحثين عن عمل إلى وزارة المالية، أرجعه إلى العدد الهائل للأسماء المقدمة من مكاتب العمل بالبلديات، وتقصير بعضها في إحالة الأسماء.

وأوضح وزير العمل في تصريحات لقناتنا، أن البلاد تواجه مشكلة ارتفاع المعدلات العامة للبطالة، وذلك نتيجة السياسات المتبعة خلال النظام الاشتراكي، الذي كانت تتبعه الدولة فيما سبق.

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