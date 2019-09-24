كونتي: سأطلب من غوتيريش تعزيز التدخل الأممي بشأن المهاجرين في ليبيا

قال رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي إنه “بالتأكيد سأطلب من (الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو) غوتيريش تعزيز التدخل في ليبيا”، فضلا عن “تعزيز حقوق الإنسان بمراكز الاحتجاز والاستثمار فيها”.

وفي حديثه لصحيفة (كورييري ديلا سيرا) الثلاثاء، عن الإتفاق بشأن الهجرة الذي تم التوصل إليه أمس في مالطا، أضاف كونتي “نحن في وضع حرب دقيق، لكن السيطرة على السواحل فاعلة، ونحن نبحث عن شتى الطرق لتعزيز خفر السواحل الليبي”.

أما في تصريحاته لصحيفة (لا ريبوبليكا) حول الموضع ذاته، فقد قال رئيس الحكومة إن “عمليات إعادة المهاجرين إلى أوطانهم ستكون أكثر كفاءة، وفي غضون أربعة أسابيع سيتم تحديد ما إذا كان ينبغي تشغيل عمليات الإعادة أم لا، وسترون أننا سنتمكن في الأسابيع القادمة من عمل شيء جديد”.

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