«البريقة» تزود المنطقة الشرقية بـ 48 مليون لتر من وقود الطائرات خلال 8 أشهر

أعلنت شركة البريقة لتسويق النفط، تزويد المنطقة الشرقية بنحو 48 مليون لتر من وقود الطائرات، خلال الفترة من 1 يناير إلى 31 أغسطس 2019، و«هي كمية تفوق التزويدات مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي»، حسب الشركة.

وأكدت الشركة أن عمليات تزويد المحروقات مستمرة بالصورة المعتادة، وفق بيان على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الثلاثاء.

وخصصت الشركة للمنطقة الشرقية، 125 ألف طن من البنزين، و60 ألف طن من الديزل، وستة آلاف و800 طن من غاز الطهي، ومن المقرر تسليمها إلى المستودعات في شهر أكتوبر.

وعقد رئيس مجلس إدارة «البريقة للنفط»، خير الله صالح، مؤتمرا صحفيا أمس في طبرق، نفى فيه وجود عجز في إمدادت الوقود أو غاز الطهي، مؤكدا أن الشركة تعمل بشكل جيد.

وفي 8 سبتمبر الجاري، صدر قرار من «المؤسسة الوطنية للنفط – بنغازي»، يقضي بإعادة تشكيل مجلس إدارة شركة البريقة برئاسة صالح، وجاء ذلك في الوقت الذي تحدثت فيه تقارير صحفية عن «نقص إمدادات الوقود» الموجهة إلى المنطقة الشرقية.

وهو ما ردت عليه المؤسسة الوطنية للنفط ببيان دانت فيه المحاولات الرامية إلى تقسيم شركة البريقة، واصفة الأنباء المتداولة بشأن عدم كفاية إمدادات الوقود إلى المنطقة الشرقية بـ«الادعاءات الباطلة والمغلوطة».

وكانت المؤسسة أصدرت قرارا بإيقاف صالح عن العمل، وإحالته إلى مكتب المحامي العام لـ«النظر في مخالفات إدارية ومالية منسوبة إليه»، فيما رد صالح بأنه «تعرض للتهديد بسبب مواقفه الوطنية تجاه أبناء منطقته».

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا