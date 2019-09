المتوسط:

أعلن جهاز الإمداد الطبي بوزارة الصحة بالحكومة المؤقتة عن وصول 13 حاوية محملة بالأدوية العامة والمستلزمات الطبية الخاصة بالمنطقة الشرقية، قادمة من ميناء بنغازي البحري إلى فرع جهاز الامداد الطبي بنغازي.

وأوضح الجهاز أنه تم استخراج هذه الشحنات وتوفير التغطية المالية لها بميناء بنغازي البحري من قبل الحكومة المؤقتة وجهاز الإمداد الطبي.

وأشار الجهاز إلى أن الشحنة السابقة وصلت الأيام الماضية وتحتوي على 32 حاوية أدوية ومستلزمات طبية وصلت إدارة فرع جهاز الإمداد الطبي بنغازي والتي قامت بتوفير التغطية المالية لها.

The post «الإمداد الطبي» يُعلن وصول أدوية ومستلزمات طبية للمنطقة الشرقية appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية