ميناء بنغازي يشهد حركة نشطة للسفن التجارية

يواصل ميناء بنغازي البحري استقبال السفن التجارية والتي تحمل على متنعا سلع وبضائع متغيرةحيث وصلت للميناء اليوم سفينة نقل ماشية، على متنها 3950 رأس من الأغنام، و785 رأس من الأبقار، قادمة من أسبانيا، ومن المنتظر أن ترسو السفينة “لينا أف”، وتحمل 479 حاوية بضائع مختلفة في الميناء، خلال وقت لاحق من اليوم الثلاثاء.

كما ستصل السفينة بي أف اسبرينزا إلى الميناء مساء وعلى متنها 218 حاوية بضائع، إضافة إلى سفينة نقل السيارات شنقهاي المحملة بـ 1587 سيارة قادمة من السوق الكوري،حسب بيان إدارة الميناء على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك

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