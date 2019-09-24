البعثة الأممية تبحث أوضاع المهجرين في ليبيا

التقى نائب المبعوث الخاص والممثل المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في ليبيا يعقوب الحلو مع وزير الدولة لشؤون النازحين يوسف جلالة.

وبينت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في تغريدة لها بموقع “تويتر” أنه جرى خلال اللقاء بحث أوضاع النزوح والنازحين نتيجة الظروف الاستثنائية الراهنة وتعزيز التنسيق وإيصال المساعدات الإنسانية للنازحين.

وتتواصل منذ أبريل الماضي اشتباكات مسلحة بين قوات حكومة الوفاق وقوات الجيش، في مناطق متفرقة بضواحي طرابلس، ما أسفر عن مقتل أكثر من 1100 مدني وعسكري، حتى الآن، بينما جرح الآلاف إلى جانب نزوح الآلاف من العائلات.

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