المتوسط:

أعلنت لجنة الوقود والأزمة عن فتح محطات الوقود لتوزيع البنزين غدًا الأربعاء الموافق يوم 25/ 9/ 2019.

كما أعلنت لجنة الوقود عن أسماء المحطات المتمثلة في زلطن الجنوبية والبحيرة وكوكب الشرق والاوتاد.

