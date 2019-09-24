الثني يبحث مشكلة البطالة والباحثين عن العمل

بحث رئيس الحكومة المؤقتة عبد الله الثني بمقر مجلس الوزراء في مدينة بنغازي مع وزير العمل بالحكومة الدكتور مسعود صوة مشكلة البطالة وملف الباحثين عن العمل.

وتم خلال الاجتماع مناقشة آليات حل المشكلة وكيفية وضع خطط وبرنامج تدريبي متكامل لتدريب الباحثين عن العمل وتأهيلهم لتمكينهم من المنافسة في سوق العمل.

وخلص الاجتماع إلى تقديم مقترح لمجلس النواب بإجراء بعض التعديلات على القانون رقم 12 لعام 2010 بشأن علاقات العمل لتطويره بما يتماشى مع المرحلة الحالية.

وكانت وزارة العمل قد أعلنت في أغسطس الماضي، بلوغ البطالة في ليبيا ما نسبته 19%، فيما تُشير التقارير الدولية إلى أن القوة العاملة في ليبيا بلغت 78.5% في القطاع العام بينما بلغ موظفو القطاع الخاص 21.5%.

ويرى مراقبون أن القطاع الخاص في ليبيا لا يوفر درجة أمان كبيرة للموظفين، بينما يرى الباحث عن العمل أن العمل في مؤسسات الدولة يتمتع بدرجة أمان عالية.

ويشكل القطاع الخاص رافدا مهما للاقتصاد الوطني وذلك لضمان أكبر قدر من التنوع في مصادر الدخل ليكون بديلا عن النفط الذي يشكل 98% من إجمالي الدخل العام للدولة.

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