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اختتام برنامج تدريبي خاص بالتّعلم النّشط في بنغازي  

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
صحيفة العنوان الليبية
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية

بنغازي-العنوان

اختتم مكتب التدريب، أمس الإثنين، دورة البرنامج التدريبي في الاستراتيجيات الأساسية الخاصة بالتعلم النشط، والتي أقيمت لتدريب “400” معلم ومعلمة.

وفقا لوكالة الأنباء الليبية، تم توزيع المعلمين على خمسة تجمعات داخل المؤسسات التعليمية، بهدف إكسابهم المعارف الأساسية في طرائق واستراتيجيات التعلم النشط، الجاعلة من الطالب عنصرا أساسيا في العملية التعليمية والتربوية.

وهدفت الدورة التي استمرت لمدة أسبوعين إلى إكساب المشاركين مهارات وطرق ووسائل التعليم الحديثة وتطبيق الفروق الفردية والتعليم التعاوني واستراتيجيات أساسية في التعليم النشط ومهارات تطوير الأداء خاصة في مرحلة التعليم الأساسي.

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عن مصدر الخبر

صحيفة العنوان الليبية

صحيفة العنوان الليبية

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