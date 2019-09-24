“صحة المؤقتة” تفتتح عيادات مجمعة ببلدية توكرة

افتتح وزير الصحة في الحكومة المؤقتة الدكتور سعد عقوب ببلدية توكرة عيادة مركزية كما قام بتدشين 3 عيادات مجمعة داخل البلدية تنفيذا لاستراتيجية الوزارة بإعلان عام 2019 عام الرعاية الصحية الأولية بالبلاد .

وخلال الزيارة التي قام بها عقوب للبلدية أكد أن العلاقة المميزة التي تربط كافة العاملين بالقطاع الصحي تعود بثمارها على المريض والطبيب والنظام الصحي بشكل كامل.

وأشار وزير الصحة إلى أن أهداف الوزارة تتلاقى بشكل كبير مع أهداف وتوصيات رئيس الحكومة المؤقتة عبد الله الثني من أجل تقديم الخدمة الصحية اللائقة لجميع المرضى.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية