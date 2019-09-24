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“صحة المؤقتة” تفتتح عيادات مجمعة ببلدية توكرة

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

افتتح وزير الصحة في الحكومة المؤقتة الدكتور سعد عقوب ببلدية توكرة عيادة مركزية كما قام بتدشين 3 عيادات مجمعة داخل البلدية تنفيذا لاستراتيجية الوزارة بإعلان عام 2019 عام الرعاية الصحية الأولية بالبلاد .

وخلال الزيارة التي قام بها عقوب للبلدية أكد أن العلاقة المميزة التي تربط كافة العاملين بالقطاع الصحي تعود بثمارها على المريض والطبيب والنظام الصحي بشكل كامل.

وأشار وزير الصحة إلى أن أهداف الوزارة تتلاقى بشكل كبير مع أهداف وتوصيات رئيس الحكومة المؤقتة عبد الله الثني من أجل تقديم الخدمة الصحية اللائقة لجميع المرضى.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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