نائب المبعوث الأممي يناقش مع جلاله توصيل المساعدات للنازحين

طُـرحت قضية توصيل المساعدات الإنسانية للنازحين على طاولة النقاش خلال اجتماع بين نائب المبعوث الأممى لدى ليبيا منسق الشؤون الإنسانية يعقوب الحلو، مع وزير الدولة لشؤون النازحين يوسف جلاله.

بحث الاجتماع أوضاع النزوح والنازحين نتيجة الظروف الاستثنائية الراهنة وتعزيز التنسيق وإيصال المساعدات الإنسانية للنازحين، حسب صفحة «بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا»، عبر «فيسبوك».

وفي أوائل سبتمبر الجاري، التقى جلالة اللجنة المكلفة من بلدية مرزق؛ لبحث توفير احتياجات النازحين، واستعراض التقرير الخاص بالاحتياجات الأساسية العاجلة لنازحي المدينة، وسبل توفير الدعم الإنساني لهم جراء الاشتباكات التي وقعت بالمدينة، وتسببت في مقتل العشرات ونزوح مئات العائلات إلى خارج المدينة ومناطق آمنة.

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