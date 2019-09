«السراج» يلتقي في نيويورك مع مسؤولي عدد من شركات النفط ومؤسسات الاستثمار

المتوسط:

اجتمع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، في نيويورك مع مسؤولي عدد من شركات النفط ومؤسسات الاستثمار الأمريكية، وذلك على هامش زيارته لحضور افتتاح الجمعية العامة للأمم المتحدة، وحضر الاجتماع فيصل قرقاب رئيس مجلس إدارة شركة الاتصالات القابضة.

وافتتح السراج الاجتماع بكلمة قصيرة قال فيها إن مثل هذه الاجتماعات ستثري الرؤية الليبية للتنمية الاقتصادية، باعتبار أن قطاع النفط والغاز محرك أساسي للنمو الاقتصادي في ليبيا.

وشرح الظروف الصعبة والتحديات التي واجهت قطاع الطاقة منذ قيام الثورة الليبية في عام 2011، حيث تراجع معدل إنتاج النفط بدرجة كبيرة، نتيجة لتردي الأحوال السياسية والأمنية.

وعبر السراج، عن تطلع حكومة الوفاق لشراكة استراتيجية مع المستثمرين والشركات والمؤسسات العالمية للقيام بذلك، وقال إن العمل متواصل لإصلاح التشريعات وتهيئة المناخ لتحفيز الاستثمارات في هذا المجال.

وقال السراج، في كلمته إن حكومة الوفاق الوطني تتطلع إلى توسيع نطاق التعاون الاستراتيجي مع الولايات المتحدة، ليشمل مجالات الاقتصاد والتنمية، داعياً الشركات الأمريكية للمساهمة في تحريك عجلة الاقتصاد في ليبيا، والاستثمار في مشاريع الطاقة وإعادة الأعمار وتحديث البنية التحتية، وقال إن ذلك سيكون له آثر إيجابي في إرساء الأمن وتحقيق الاستقرار.

