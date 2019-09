افتتاح معرض لرسومات الأطفال بمدينة سرت

المتوسط:

احتفل بديوان مراقبة تعليم سرت اليوم بافتتاح معرض بشرى لرسومات الأطفال.

وحضر حفل الافتتاح عميد بلدية سرت مختار المعداني وعضو المجلس البلدي سرت هنية ابوخريص ومراقب تعليم سرت ومدير مجمع العيادات سرت المركزى ومدير مكتب الاعلام ببلدية سرت ومدراء المكاتب التعليمية والاقسام.

وأوضح مدير مكتب الإعلام ببلدية سرت أن عميد بلدية سرت قام بقص شريط المعرض وسط حضور كبير من مسؤولى التعليم والكشافة ومؤسسات المجتمع المدني ومراسلي الاعلام والصحافة والقنوات الفضائية.

وأوضح أن هذا المعرض نظمه مكتب النشاط المدرسي بمراقبة تعليم سرت برعاية منظمة البصمة الدولية للتدريب والاعمال الخيرية وبالتعاون مع مدرسة وروضة البسمة المتالقة بسرت وفوج كشاف سرت.

