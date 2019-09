كونتي: سأطلب من غوتيريش تعزيز التدخل في ليبيا من أجل المهاجرين

المتوسط:

أكد رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي إنه “سيطلب من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش تعزيز التدخل في ليبيا”، فضلا عن “تعزيز حقوق الإنسان بمراكز الاحتجاز والاستثمار فيها”.

وحول الإتفاق بشأن الهجرة الذي تم التوصل إليه أمس في مالطا، أضاف كونتي في تصريحات له اليوم الثلاثاء “نحن في وضع حرب دقيق، لكن السيطرة على السواحل فاعلة، ونحن نبحث عن شتى الطرق لتعزيز خفر السواحل الليبي”.

وأشار إلى أن “عمليات إعادة المهاجرين إلى أوطانهم ستكون أكثر كفاءة، وفي غضون أربعة أسابيع سيتم تحديد ما إذا كان ينبغي تشغيل عمليات الإعادة أم لا، وسترون أننا سنتمكن خلال الأسابيع القادمة من عمل شيء جديد”.

وبالنسبة للمهاجرين الذين أعادهم خفر السواحل الليبي، والذين ينتهي بهم المطاف في مراكز الإيواء، قال كونتي “أنا أدرك أن كثيرين منهم في ظروف صعبة في مراكز الاحتجاز في ليبيا، ويجب أن نتدخل”، بهذا الشأن.

وأردف “سأطلب من غوتيريش تعزيز التدخل الأممي، لكي تكون مراكز الحماية الدولية هذه أفضل دائما، والتعامل فيها لائق مع الجميع”.

