«البريقة للنفط» تزود المنطقة الشرقية بالمحروقات

طمأنت شركة البريقة لتسويق النفط، جميع المواطنين خاصة الموجودين بالمنطقة الشرقية أن عمليات تزويد المحروقات مستمرة بالصورة المعتادة.

وقامت الشركة بتخصيص 125,000 طن من البنزين ، و60,000 طن من الديزل، و6,800 طن من غاز الطهي للمنطقة الشرقية، ومن المقرر تسليمها إلى المستودعات لشهر أكتوبر.

وتؤكد الشركة بتزويد المنطقة الشرقية ب48,097,466 لترا من وقود الطائرات في الفترة المتراوحة بين 1 يناير و31 أغسطس 2019 وهي كمية تفوق التزويدات مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.

