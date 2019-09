المتوسط:

التقى نائب المبعوث الخاص والممثل المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في ليبيا يعقوب الحلو، اليوم الثلاثاء، مع وزير الدولة لشؤون النازحين بحكومة الوفاق يوسف جلالة.

وبحث الجانبان، حسبما ورد في تغريدة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، أوضاع النزوح والنازحين نتيجة الظروف الاستثنائية الراهنة وتعزيز التنسيق وإيصال المساعدات الإنسانية للنازحين.

