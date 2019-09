وزير «محلي الوفاق» يبحث مع مسؤولين أمميين دور البلديات أثناء الأزمات

المتوسط:

التقى صباح اليوم الثلاثاء الموافق 24/9/2019 وزير الحكم المحلي الدكتور ميلاد الطاهر مع كل من نيلز سكوت مدير مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في ليبيا وكاسبر انقبورغ نائب مدير المكتب ونصرالدين الدخاخني منسق للشؤون الانسانية .

ويأتي هذا اللقاء الأول ضمن سلسلة اجتماعات تستهدف التركيز علي دور البلديات كبوتقة لاستيعاب جميع المبادرات و المساعدات الإنسانية في حالات النزاع أو الأزمات والطوارئ ويتمثل الدور المحوري في إنشاء آلية أو شبكة عمل مرنة ومستدامة عبر البلديات مع المنظمات الدولية ومؤسسات المجتمع المدني المحلية المعنية بالإغاثة الانسانية وتنفيذ خطط الطوارئ والأزمات.

وحضر اللقاء من جانب الوزارة عبدالمجيد ابوغرارة مستشار الوزير وسعيدة بالروين مدير مكتب التعاون الدولي و الفني.

