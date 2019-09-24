صعود الدولار وتراجع اليورو والإسترليني بالسوق الرسمية

سجل سعر صرف الدولار ارتفاعًا في السوق الرسمية مقابل الدينار الليبي، في حين تراجع اليورو والجنيه الإسترليني في تعاملات اليوم الثلاثاء.

وصعد سعر صرف العملة الأميركية إلى 1.4126 د‫ينار مقابل 1.4111 دينار بفارق 0.0015 دينار، حسب النشرة الرسمية الصادرة عن المصرف المركزي.

لكن اليورو هبط إلى 1.5521 د‫ينار مقابل 1.5554 دينار أمس بفارق 0.0033 دينار، كما تراجع الاسترليني إلى 1.7566 د‫ينار مقارنة بـ 1.7589 دينار، بفارق 0.0023 دينار.

واستقر الين الياباني عند سعر 1.31 دينار الذي سجله أمس، وصعد اليوان الصيني إلى 0.1986 د‫ينار مقابل 0.1984 دينار أمس بفارق 0.0002 دينار.

وفي دول الجوار، صعد سعر صرف الدينار التونسي بفارق 0.0006 دينار ليبي، مسجلا 0.4934 د‫ينار ليبي مقابل 0.4928 د‫ينار ليبي أمس، أما الدينار الجزائري فاستقر عند مستوى 0.118 د‫ينار ليبي الذي سجله أمس.

وزاد الريال السعودي إلى 0.3766 دينار مقابل 0.3762 د‫ينار أمس بفارق 0.0004 دينار، كما صعد الدرهم الإماراتي إلى 0.3846 دينار مقابل 0.3842 أمس بفارق 0.0004 دينار. وسجلت الليرة التركية ارتفاعا بفارق 0.0020 دينار، مسجلة 0.2485 0.2465 د‫ينار أمس.

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