قام مفتشو مكتب الرقابة على الأغذية والأدوية ببلدية زليتن اليوم الثلاثاء رفقة جهاز الحرس البلدي بجولة تفتيشية علي بعض المخابز بالبلدية.

وتم خلال هذه الجولة ضبط عمالة بدون شهائد صحية واتخذت الاجراءت القانونية حيال ذلك.

وتأتي هذه الجولات ضمن الحملة الوطنية للأمن الغذائي والدوائي التي أطلقها مركز الرقابة على الأغذية والأدوية

