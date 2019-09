المتوسط:

قررت الحكومة المؤقتة منح وزارة الداخلية الإذن بمباشرة إجراءات التعاقد بطريق المناقصة المحدودة لغرض تركيب منظومة كاميرات مراقبة لتأمين المداخل والمخارج وجميع المقرات بمدينة البيضاء.

وجاء ذلك في قرار مجلس الوزراء رقم 628 لسنة 2019، والذي تضمن أيضا في مادته الأولى الإشارة إلى أهمية وضرورة أن يكون التعاقد في حدود قيمة قدرها 4930000د.ل على أن يتم التسييل بقرار لاحق لمجلس الوزاراء وحسب المستخلصات الجاهزة للدفع، على أن تتخذ الاجراءات اللازمة في هذا الخصوص طبقا للتشريعات النافذة.

وتضمن القرار في مادته الثانية أن يعمل به من تاريخ صدوره.

The post «المؤقتة» تمنح الإذن للداخلية بتركيب منظومة كاميرات في البيضاء appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية