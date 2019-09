«عدل الوفاق» تختتم ورشة عمل حول المختصين بكتابة التحقيق في الجلسات

المتوسط:

اختتمت ظهر اليوم الثلاثاء الموافق 24 سبتمبر 2019 بطرابلس وفي يومها الثاني فعاليات ورشة العمل الخاصة بكتابة التحقيق والجلسات حول حقوق وواجبات الكتبة العاملين بمحاكم ونيابات فروع وزارة العدل تحت إشراف إدارة التدريب بوزارة العدل وبرعاية الرابطة الأمريكية للقانونيين ..

تناول المشاركون بالنقاش والحوار محاور الورشة والتي جاءت حول إدارة السجون وتنفيذ الأوامر القضائية والأحكام الجنائية واحتساب مدة الحبس الاحتياطي ومنح الصيغة التنفيذية وقواعد التأديب وإشكالية الحماية التي تواجه الكتبة .

تمكن المشاركون في هذه الورشة من خلال الملاحظات الختامية والتقييم العام الخروج بتوصيات تحث على أهمية إصدار دليل استرشادي يوضح آلية عمل الكتبة ، كذلك مخاطبة مجلس الوزراء عن طريق وزارة العدل لوضع لائحة خاصة تعني بمهام وأعمال موظفي الهيئات القضائية .

وفي الختام وزعت شهائد مشاركة على المرشحين من قبل محاضري الورشة ونوري الطاهر البكاي مدير إدارة العلاقات العامة والتعاون والسيد خالد دنف رئيس قسم التدريب والتأهيل بإدارة التدريب .

