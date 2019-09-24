لاسترداد كرامة الإنسان والحقوق المنهوبة .. إفتاء طرابلس تدعو المقاتلين في صفوفها بتشكيل كيان جديد

أخبار ليبيا 24 – خاص

دعا مجلس البحوث والدراسات الشرعية بدار الإفتاء بحكومة الوفاق المعترف بها دوليًا، المقاتلين في الجبهات من مدنيين وعسكريين، إلى المسارعة بتشكيل كيان يجمعهم؛ ليكونوا صمام أمان لـ “ثورة فبراير”، حسب مجلس البحوث .

مجلس البحوث أوضح أن الهدف من هذا الكيان لتحقيق الأهداف التي قامت لأجلها فبراير، وهي الحرية والعدالة والأمن والتداول السلمي للسلطة، واسترداد كرامة الإنسان والحقوق المنهوبة.

ودعا المجلس، في البيان الذي اطلعت عليه أخبار ليبيا 24، إلى الحرص على أن تكون تبعية هذا الكيان في الجانب العسكري إلى رئاسة الأركان، يعمل تحت إشرافها، وليس كيانًا موازيًا، لأن المقصود دعم مؤسسات الدولة، وليس منافستها، مؤكدا أن العمل على تحقيق هذه الأهداف، يعد المعركة الحقيقة، التي يجب العمل عليها بكل حزم وإصرار لبناء ليبيا.

ورأى المجلس، أن هذا أمر واجب وضروري لمستقبل ليبيا، لا خيار فيه للمقاتلين، ولأنه الوسيلة لحماية الوطن والحفاظ على الأنفس والحرمات.

وأضاف أنه في ظل غياب وجود كيان وطني قوي لحماية “الثورة” والدفاع عن الوطن ومكتسباته، تألب عليه أعداؤه، فاستباحوا أرضه وسماءه، وعاثت مخابراتهم وعساكرهم الأمنية فيه فسادا، حتى سلبوه حق تقرير شؤونه، وانتزعوا منه سيادته على ترابه، وارتهن الوطن ومقدراته للأجنبي، وطمع فيه من لم يكن يحلم يوما أن يحوم حوله.

المجلس وصف العمليات التي يشنها المشير خليفة حفتر على طرابلس بـ”الحرب الآثمة”، وأنها حلقة من حلقات “العدوان الغادر”، الذي بدأ منذ خمس سنوات، وليس الآن، ونتج عنه غياب وجود الكيان الحامي لمكتسبات “الثورة”، موضحا أن ما تمر به ليبيا من عجز عن حماية المؤسسات الشرعية المنتخبة، وما ترتب عليه من انقسام وأزمات تتفاقم ودسائس وقهر وسلب للحقوق ونهب وسرقة للثروات وما نراه من تخريب ممنهج، لا يستهدف فقط الأمن والاستقرار، بل يستهدف وجودها.

وأكد أن الدماء المهدورة كل يوم في المعارك عزيزة وغالية، ولن تتم المحافظة عليها ولا الوفاء بدماء الشهداء الذين سقطوا في “معارك الشرف”، إلا بتشكيل هذا الكيان من المقاتلين المدافعين عن المؤسسات والمكاسب، كما لا تتم حماية المقاتلين أنفسهم، إلا بتشكيل كيان يجمعهم، وإلا فإنه ما تنتهي حرب إلا ويعد “العدو” حربا جديدة، تستنزف رجالهم وعتادهم، ولئلا يستهدفون بتفرقتهم، كما الحال في كل معركة خرجوا منها متفرقين، وسلموا انتصاراتهم لغيرهم يقطفون ثمارها، وكانت عاقبة تفرقتهم أن كثيرا منهم صفي أو أودع السجون.

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