اختتام الدورة التي أقامتها رئاسة الأركان العامة حول «تنظيم القوى المساندة للدولة»

المتوسط:

اختتمت اليوم فعاليات الندوة التي أقامتها رئاسة الأركان العامة للجيش الليبي تحت عنوان )تنظيم واستعاب القوى المساندة في مؤسسات الدولة( والتي شاركت بها وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني على مدى يومي الإثنين والثلاثاء 23-24 سبتمبر 2019م.

وشهد اليوم الختامي للندوة تقديم المزيد من ورقات العمل والاستماع الى النقاشات ووجهات النظر حول آلية إستعاب القوى المساندة للجيش والأجهزة الأمنية في مؤسسات الدولة,والخروج بالتوصيات.

