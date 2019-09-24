السراج يجتمع بمستثمرين ومسؤولي شركات نفط في نيويورك

اجتمع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، فائز السراج، مع مسؤولي عدد من شركات النفط ومؤسسات الاستثمار الأميركية، على هامش زيارته لحضور افتتاح الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وشرح السراج الظروف الصعبة والتحديات، التي واجهت قطاع الطاقة منذ قيام الثورة الليبية، حيث تراجع معدل إنتاج النفط بدرجة كبيرة، نتيجة لتردي الأحوال السياسية والأمنية، وقال إن «العمل بدأ لرفع معدلات الإنتاج.. والطموح هو الوصول إلى أكثر من 2 مليون برميل يوميا».

وأشار إلى أن «مثل هذه الاجتماعات ستثري الرؤية الليبية للتنمية الاقتصادية، باعتبار أن قطاع النفط والغاز محرك أساسي للنمو الاقتصادي في ليبيا»، معبرا عن تطلع حكومة الوفاق إلى شراكة إستراتيجية مع المستثمرين والشركات والمؤسسات العالمية للقيام بذلك، ولفت إلى أن «العمل متواصل لإصلاح التشريعات وتهيئة المناخ لتحفيز الاستثمارات في هذا المجال».

وعن التعاون مع الولايات المتحدة الأميركية، أكد أن حكومة الوفاق الوطني تتطلع إلى توسيع نطاق التعاون الإستراتيجي مع واشنطن، ليشمل مجالات الاقتصاد والتنمية، داعيا الشركات الأميركية إلى المساهمة في تحريك عجلة الاقتصاد في ليبيا، والاستثمار في مشاريع الطاقة وإعادة الأعمار وتحديث البنية التحتية.

وحضر الاجتماع رئيس مجلس إدارة شركة الاتصالات القابضة، فيصل قرقاب، الذي قدم شرحا للأداء العام، ومقومات وقدرات قطاع الطاقة في ليبيا، والفرص الاستثمارية المتاحة فيه.

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