بليحق: مجلس النواب يقر إنشاء مجلس أعلى للإعلام

قال المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبدالله بليحق، اليوم الثلاثاء، إن البرلمان خلص في جلسة اليوم إلى إقرار تعديل بعض أحكام القانون رقم 43 لسنة 1974.م بشأن تقاعد العسكريين.

كما أقر المجلس تعديل بعض أحكام القانون رقم 54 لسنة 1973 بشأن مؤسسة الطاقة الذرية، وأحال مشروع قانون مركز الخبرة القضائية والبحوث إلى اللجنة التشريعية لدراسته، علاوة على إقراره إنشاء مجلس أعلى للإعلام ينظم العمل الإعلامي في البلاد.

