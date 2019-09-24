جهاز إدارة المدن والمباني شحّات يزور قلعة سنيارة التاريخية

نظمت اللجنة المكلفة من قبل رئيس جهاز إدارة المدن والمباني التاريخية السيد أنويجي العرفي ، زيارة عمل لقلعة “سنيارة ” الواقعة مابين شحات وسوسة , وذلك من أجل إعداد تقرير شامل حول القلعة والتي طالها الإهمال منذ 50 عاما .

وتكونت اللجنة المكلفة من مدير مكتب جهاز المدن والمباني التاريخية شحات، و مراقب آثار شحات، ومدير مكتب الإعلام بمصلحة الآثار الليبية ،وقد التقى أعضاء اللجنة ببعض الأهالي والمزارعين المجاورين للقلعة، وتم التأكيد على حمايتها وصون حدودها حتى يتسنى وضع دراسة كاملة حول ترميمها .

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