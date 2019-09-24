عمليات الكرامة لــ”قوات الوفاق” : لن تجديكم الاستعانة بتركيا ولا قطر

أخبار ليبيا 24 – خاص

أعلن المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة، أن ضربات قوات الجيش تشتد ضراوة، وفي المقابل، قوى قوات الوفاق تخور، ويملأ صدورهم الرعب، وأنه لم يعد لديهم من مخرج، إلا الانصياع لإرادة الليبيين، التي تجسدها قوات الجيش الوطني.

وأكد المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة، في تسجيل مرئي، اليوم الثلاثاء، أنه لن يكون للإرهاب مكان في ليبيا، وأن المليشيات لا يمكنها المقاومة أمام ما وصفه بـ”السيل الهادر”، الذي سيجتاحهم.

وتابع أن المليشيات، لم تجن من مواجهة قوات الجيش، سوى خسارةِ الدنيا بموتهم، وخسارة الآخرة بأعمالهم، موضحًا أنهم يصطفون مع الخوارج والعملاء وخونة الوطن، وأنه لا خيار لقوات الجيش، إلا إعادة الوحدة الوطنية، وعزة ليبيا وكرامتها، لكي يصبح المواطنون أحرارًا فوق أرضهم، ينعمون بخيرات بلادهم، ويفتخرون بليبيا أمام الأمم.

وأضاف المركز الإعلامي في بيانه، أنه لا زالت القوات الجوية تقوم بأداء مهامها الاستطلاعية، وتوجه ضرباتِهَا لهذه “العصابات”، صنيعة تنظيم الإخوان الإرهابي، في مختلفِ الجبهاتِ وأينمَا تكون تجمعاتهم.

وواصل أن القواتِ البرية في مختلف المحاور، لن تترك سلاحها ولن تهنأ ولن تتوقف مسيرتها، بل ستهاجم ثكنات الميليشيات، وتحصيناتها وكل مواقعها، وتدكها دكا، مؤكدًا أنه لن تُجدي المليشيات الاستعانة بتركيا ولا قطر وكل عملائهم.

واختتم المركز الإعلامي، أنه ليس أمام المليشيات سوى الفرار أو تسليم أسلحتهم والمغادرة، أو يواجهوا مصيرهم المحتوم، على أيادي قوات الجيش الوطني .

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