بنغازي الطّبي يستكمل تجهيز العلاج المائي بقسم العلاج الطبيعي

أعلن مدير قسم العلاج الطبيعي الدكتور إبراهيم بوقعقيص ،الثلاثاء ،عن قرب افتتاح قسم العلاج المائي ،مع استكمال الأجهزة المكملة له.

وبحسب المكتب الإعلامي للمركز، فقد ذكر بوقعقيص”قمنا بالتواصل مع الشركة، والتي قدمت الدعم وباشرنا اليوم، بأول اختبار في تفعيل العلاج المائي واستكمال الوحدات العلاجية بقسم العلاج الطبيعي، وإن عدد الوحدات العلاجية الرئيسية ثلاث وحدات، العلاج الكهربائي والعلاج الحراري والعلاج المائي”.

وأوضح بوقعقيص، أنه لا توجد أي صعوبات ونحن في طور التشيغل والتجهيز، مؤكداً على أنهم قادرين على تسيير وتشغيل الجهاز بعدد الفنيين الموجودين في قسم العلاج الطبيعي.

الجدير بالذكر إن العلاج المائي يعد مغلق منذ 6 سنوات،حيث تأخرت أعمال الشركات؛ نظراً لظروف الحرب التي كانت في المدينة.

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