شكشك يوقف 6 مسؤولين بمصارف تابعة للمصرف الليبي الخارجي

أوقف رئيس ديوان المحاسبة في طرابلس، خالد شكشك، صفات العضوية لـ6 مسؤولين بمصارف تابعة للمصرف الليبي الخارجي، بينهم مقربون من محافظ المركزي، الصديق الكبير.

ونص قرار شكشك على إيقاف رئيس مجلس إدارة مصرف شمال إفريقيا في العاصمة اللبنانية بيروت، وهو ذاته عضو مجلس إدارة بنك الإسكان للتجارة والتمويل في العاصمة الأردنية عمان، ويدعى محمد الجمل.

كما نص القرار على إيقاف رئيس مجلس إدارة مصرف البوياف العربي بتونس، وعضو مجلس إدارة البنك العربي الدولي بالقاهرة، عمر يخلف الحجاجي.

وبموجب القرار ذاته فقد أوقف أيضا عضو مجلس إدارة بنك بيا في العاصمة الفرنسية باريس، مصطفى بن خليفة، إضافة إلى عضو مجلس إدارة شركة المعاملات للخدمات المالية في طرابلس، الشارف علوان، وكذلك رئيس مجلس إدارة مصرف اريسبنك باريس، أحمد رجب.

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