المؤقتة تصدر حزمة قرارات وتعتمد 2020 عاما للتدريب والتطوير

اعتمد اليوم الثلاثاء مجلس وزراء الحكومة المؤقتة العام المقبل عاما للتدريب والتطوير في ليبيا.

وبين المكتب الإعلامي للحكومة المؤقتة أن مجلس وزراء الحكومة المؤقتة أعلن خلال اجتماعه العادي السادس للعام الحالي إعلان عام 2020 ميلادي عاما للتدريب والتطوير في ليبيا.

وأوضحت الحكومة أن هذا الإعلان جاء بناء على عرض وزارة العمل والتأهيل خلال الاجتماع الذي عقد في ديوان رئاسة الوزراء بمدينة بنغازي برئاسة رئيس الحكومة عبدالله الثني.

واستعرض الثني خلال الاجتماع كافة القرارات الموقعة بالتفويض الممنوح له بقرار مجلس الوزراء رقم (72) لسنة 2017م بشأن تفويض رئيسه بعدد من الاختصاصات منذ تاريخ 05 سبتمبر 2019 ميلادي و حتى انعقاد هذه الجلسة كما تم اعتماد محضر اجتماع مجلس الوزراء العادي الخامس لسنة 2019 ميلادي وعرض واعتماد نموذج المتابعة الخاص بالاجتماع العادي الخامس لسنة 2019 ميلادي.

و اصدر مجلس الوزراء جملة من القرارات في عدد من القطاعات ففي شؤون الخدمات جرت الموافقة على المقترح المقدم من نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات بشان تشكيل الجمعية العمومية للشركة العامة لتحلية المياه وفي وزارة الصحة جرت الموافقة على ادراج المستشفى القروي الغريفة و المستشفى القروي مرادة إلى الميزانية العامة كما تم إضافة مستشفى دريانة

وفيما يخص وزارة الخارجية جرت الموافقة على مذكرة التعاون بين وزارة الخارجية والمغتربين بالخارج بجمهورية أفريقيا الوسطى وبين وزارة الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة الليبية المؤقتة أما فيما يخص وزارة العليم جرت الموافقة على ترفيع قسم التربية البدنية بجامعة بنغازي فرع المرج إلى كلية وبخصوص وزارة الداخلية جرت الموافقة على منح وزارة الداخلية الاذن بإنشاء مستشفى للشرطة بنظام الاستثمار والموافقة على تفعيل سرايا الحدود المشتركة بين الجيش والشرطة والموافقة على استحداث الإدارة العامة للشؤون الأمنية بالوزارة والموافقة على إزالة العوائق و المخلفات المحيطة بمصب مياه ودي القطارة.

وأصدرت الحكومة قرارا يخص وزارة الشؤون الاجتماعية يقضي بالموافقة على إنشاء لجنة برئاسة الشؤون الاجتماعية وعضوية الصحة والعمل لغرض دراسة إنشاء مركز أبحاث الإعاقة وفيما يتعلق بوزارة العمل جرت الموافقة على اعتماد تقرير اللجنة 510-458 المشكلة من مجلس الوزراء و الخاصة بتنظيم و تواجد العمالة الوافدة والإعلان عن ان عام 2020 ميلادي هو عام التدريب والتطوير في ليبيا.

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