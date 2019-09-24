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المشري : كل الأجسام أخلت بالاتفاق السياسي ولم تتعاون معنا لإنقاذ ليبيا

تم النشر منذُ 22 دقيقة
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا 24 – خاص

قال رئيس مجلس الدولة الاستشاري، خالد المشري، إنه تم الاتفاق على زيادة لقاءات التشاور بين أعضاء المجلس وأي جهات أخرى استشارية، أو منظمات مجتمع مدني، أو غير ذلك.

وأضاف في كلمة له في افتتاح الجلسة المعلقة عن الجلسة السابقة رقم 44، أنه توجد تطورات مهمة فيما يخص العدوان على طرابلس، أبرزها دخول مرتزقة أجانب وشركات أجنبية في القتال غرب طرابلس دعمًا للمشير خليفة حفتر، مُبينًا أن الأخير اخترق كل القوانين والأعراف المعمول بها.

المشري أوضح أن هذا الأمر، يوضح حقيقة التآمر الكبير، ضد ثورة فبراير، موجهًا الشكر لما وصفهم بـ”الأبطال” الذين يدافعون عن طرابلس، بأسلحة غير متطورة، إلا أنهم مُتسلحون بوطنيتهم،حسب قوله.

وناشد، رئيس المجلس الرئاسي، فائز السراج، باعتبار تصريحات بعض الشركات الأجنبية بمثابة تدخل سافر في الدولة الليبية، مُبينًا أن دخول عناصر أجنبية، يؤكد عجز قوات حفتر، عن الدخول إلى طرابلس.

وواصل المشري، أن مجلس الدولة يؤكد على ضرورة استكمال كافة المؤسسات المدنية والعسكرية بالكفاءات الوطنية، وعلى رأسها المؤسسة العسكرية ووزارة الخارجية بحكومة الوفاق المعترف بها دوليًا، مُبينًا أنه اشتكى مرارًا وتكرارًا من أن ليبيا ليس لها سفراء في دول مهمة ومفصلية ومؤثرة على القرار الدولي والإقليمي، مشيرًا إلى أنه رغم ذلك، لم يتدخل مجلس الدولة بأي شكل مباشر أو غير مباشر في طرح أو اقتراح أي شخص أو اسم لهذه المهام.

ولفت إلى أنه خاطب الجهات الرقابية، بضرورة اتخاذ الإجراءات المناسبة لإنهاء هذا النزاع والجدل حول هذا القرار، كي تسير الدولة بوتيرة واحدة عل الجميع، مؤكدًا أن مجلس الدولة لا يتحفظ على أي اسم إلا ما يستثنيه القانون، وأنه كان يحث حكومة الوفاق على استكمال الوزراء والسفارات في دول العالم.

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تعليقات

  • كل صفات الاخوان المنافقين موجودة فيك واولها الكذب الغير منطقى وينسب كل مساوئة لاعدائه وكل مزايا اعدائه ينسبها لنفسه فهذا التيس المتخلف عقليا يقول على مرتزقة تشاد والدواعش ومهربى البشر وسراق المال العام ابطال والادلة واضحة وموثقة فى تقرير الامم المتحدة والخارجية الامريكية على وجود مرتزقة واترتك بين تقتال ضمن ابطالكم المجانين وتم تصوير قتلى منهم وامسك اهل السراج باحد مرتزقة تشاد ويحمل السلاح و اعترف بتبعيته لداعش وراينا ضد ابطالكم اطفال صغار من مصراطة واحد منهم قتل عمره 14 سنة اما الجيش الوطنى فمن الليبين الطائرة المقاتلة التى سقطت استشهد فيها طيار ليبى والتى هبطت فى تونس طيارها ليبى اما اخر طائرتكم المقاتلة فكان مرتزق امريكى اعترافته موقفة للعالم كله ولم تستطع ايها المعتوه ان تقدم دليلا واحد على مقتل او اسر اجنبى تابع للجيش الوطنى غطى الطظطوزة قبل ما تنام وانت تحلم صح فلو اراد الجيش الوطنى مساعدة مباشرة من الاشقاء فى نصر لتحرك جيش جرار من قاعدة محمد نجيب العسكرية فى مصر لو فعلت مثل الاتراك معكم لحسمت معركة طرابلس فى ساعات بقوات خاصة مصرية 777 و 999 بخلاف مدرعات ودبابات وطائرات اباتشى ومقاتلة واسطول بحرى وكل هذا مشروع لان امن ليبيا جزء من امن مصر وهذا هو السر الاستراتيجى يانونو الذى يؤكد انه لا يمكن للمليشيات ان تنتصر ابدا لانه فى حالة انكسار الجيش الوطنى الليبى لا قدر الله فستجدوا امام اقوى جيوش المنطقة تسحققكم تماما لكن الجيش الوطنى الليبى قوى بارادة الشعب وليس فى حاجة لتدخل مباشر مثلما فعل الجيش المصرى فى سيناء رفض اى مساعات خارجية مباشرة وتمكن من سحق الارهاب فى سيناء تماما

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  • هذا الكلب الاخوانى نسى ان مرشده الحيوان صوان اعترف بانه من افسد الاتفاق السياسى عندما طلب من السراج ان تعمل حكومته دون نيل ثقة مجلس النواب حسب الاتفاق والنتيجة نهاية الاتفاق بلا توافق وبعد انتهاء صلاحية الصخيرات اصبح المجلس الاعمى هو والعدم سواء ممكن تحوله لنادى ليلى لسهر الخوان المتخلفين عقليا فهو لا وزن له اتفوا عليكم يامهابيل

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