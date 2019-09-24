المرأة في قانون العمل الليبي .. موضوع ندوة في بنغازي

نظم مركز “وشم” لدراسات المرأة، ندوة علمية حول المركز القانوني للمرأة في قانون العمل الليبي، بحضور ومشاركة العديد من المختصين، ومديري المكاتب القانونية في بعض المؤسسات العامة، بالإضافة إلى حقوقيين، وممثلين عن المجتمع المدني بمدينة بنغازي.
عن مصدر الخبر
قناة ليبيا
قد يعجبــــك أيضـــاً
المشري : كل الأجسام أخلت بالاتفاق السياسي ولم تتعاون معنا لإنقاذ ليبيا
تم النشر منذُ دقيقة واحدة
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
المؤقتة تصدر حزمة قرارات وتعتمد 2020 عاما للتدريب والتطوير
تم النشر منذُ 6 دقائق
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
شكشك يوقف 6 مسؤولين بمصارف تابعة للمصرف الليبي الخارجي
تم النشر منذُ 6 دقائق
مصدر الخبر / قناة ليبيا
ندوة لأطفال التوحد بعنوان اكتشفوا عالمي
تم النشر منذُ 15 دقيقة
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية
أضف تعليقـك