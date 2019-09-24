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المرأة في قانون العمل الليبي .. موضوع ندوة في بنغازي

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

نظم مركز “وشم” لدراسات المرأة، ندوة علمية حول المركز القانوني للمرأة في قانون العمل الليبي، بحضور ومشاركة العديد من المختصين، ومديري المكاتب القانونية في بعض المؤسسات العامة، بالإضافة إلى حقوقيين، وممثلين عن المجتمع المدني بمدينة بنغازي.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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