ضربات الجيش ضد الميليشيات تزداد ضراوة

أعلن المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة إن ضربات الجيش ضد الجماعات المسلحة تشتد وتزداد ضراوة.

وأكد المركز في بيان مصور أن القوات الجوية تواصل ضرباتها الجوية صوب التشكيلات المسلحة التي هي صنيعةِ تنظيمِ الإخوان الإرهابي، مضيفا أنّ قواتِ الجيش البريةَ في مُختلفِ المحاور، ستهاجِم ثكناتِ الجماعات المسلحة التي ليس أمامها إلا الفرار أو تسليم أسلحتها أو الموت على يد قوات الجيش.

وأضاف المركز أنه لم يعد أمام الجماعات المسلحة إلا الانصياع لإرادة الليبيين، التي تٌجسدُها قواتُنا المسلحة مبينة أنه لن يكون هناك مكان للإرهاب في ليبيا مبينا أنه لا خيار للجيش إلا إعادةَ الوحدةِ الوطنية.

