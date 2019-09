المتوسط:

أعلن المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة استهداف سلاح الجو رتل مسلح لمليشيات إبراهيم الجضران وبقايا سرايا الدفاع على مسافة 45 كيلو من سرت وألحق به خسائر فادحة .

وأكد المركز أنه قوات الجيش تمكنت من القبض على آمر محور السبيعة رائد عبدالرحمن الصويعي العكره المنتمي الى مليشيات أسامة الجويلي ، أثناء محاولته الهروب من أرض المعركة .

