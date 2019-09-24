السراج يلتقي مسؤولي عدد من شركات النفط والاستثمار بنيويورك

أخبار ليبيا 24 – خاص

اجتمع رئيس المجلس الرئاسي، فائز السراج، مع مسؤولي عدد من شركات النفط ومؤسسات الاستثمار الأمريكية، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، بحضور رئيس مجلس إدارة شركة الاتصالات القابضة، الدكتور فيصل قرقاب.

وأوضح المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي، في بيان، اليوم الثلاثاء، أن السراج، أكد خلال اللقاء أمس الإثنين، في نيويورك، تطلع حكومة الوفاق، إلى توسيع نطاق التعاون الاستراتيجي مع الولايات المتحدة، ليشمل مجالات الاقتصاد والتنمية، داعيا الشركات الأمريكية للمساهمة في تحريك عجلة الاقتصاد بليبيا، والاستثمار في مشاريع الطاقة وإعادة الأعمار وتحديث البنية التحتية، ما سيكون له آثر إيجابي في إرساء الأمن وتحقيق الاستقرار.

وأضاف البيان، أن السراج شرح خلال الاجتماع الظروف الصعبة والتحديات التي واجهت قطاع الطاقة منذ اندلاع ثورة فبراير، حيث تراجع معدل إنتاج النفط بدرجة كبيرة، نتيجة لتردي الأحوال السياسية والأمنية.

وقال إنه بدأ العمل مبكرا ومنذ استلامه المسؤولية لرفع معدلات الإنتاج، معلنا أنه يطمح إلى الوصول لأكثر من 2 مليون برميل يوميا، ما يتطلب تأهيل وتطوير البنية التحتية لصناعة النفط والغاز، معربا عن تطلع حكومة الوفاق لشراكة استراتيجية مع المستثمرين والشركات والمؤسسات العالمية للقيام بذلك، خصوصا أن العمل متواصل لإصلاح التشريعات وتهيئة المناخ لتحفيز الاستثمارات في هذا المجال، بحسب البيان.

واختتم بالبيان بالإشارة إلى إجراء نقاشات خلال اللقاء، حول إمكانيات الاستثمار والتطوير، كما قدم الدكتور قرقاب شرحا للأداء العام، ومقومات وقدرات قطاع الطاقة في ليبيا، والفرص الاستثمارية المتاحة فيه.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من اخبار ليبيا 24