السيسي يدعو لحل شامل للأزمة الليبية

العنوان_نيويورك

أكد الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي أنه «آن الأوان لوقفة حاسمة، تعالج جذور المشكلة الليبية بشكل شامل» و«معالجة الخلل الفادح فى توزيع الثروة والسلطة» وذلك «من خلال الالتزام بالتطبيق الكامل لجميع عناصر خطة الأمم المتحدة ، التى اعتمدها مجلس الأمن فى أكتوبر 2017».

وقال الرئيس عبدالفتاح السيسي في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، «إن اعتماد الحلول الشاملة لجذور المشكلات الدولية، هو أمر حتمى لنجاح منظومة العمل الدولى متعدد الأطراف».

ورأى أن «ذلك ينطبق على الأزمة الممتدة التى يعيشها الشعب الليبى الشقيق، الذى يعانى يوميا من ويلات النزاع المسلح الذى يستوجب ايقافه»، مؤكدا أنه «آن الأوان لوقفة حاسمة، تعالج جذور المشكلة الليبية بشكل شامل، من خلال الالتزام بالتطبيق الكامل لجميع عناصر خطة الأمم المتحدة، التى اعتمدها مجلس الأمن فى أكتوبر 2017».

وشدد السيسي في كلمته أيضا على ضرورة «معالجة الخلل الفادح فى توزيع الثروة والسلطة، وغياب الرقابة الشعبية، من خلال الممثلين المنتخبين للشعب الليبى، على القرار السياسى والاقتصادى فى ليبيا، مع ضرورة توحيد المؤسسات الوطنية كافة، والنأى بهذا الجار الشقيق عن فوضى الميليشيات، والاستقواء بأطراف خارجية دخيلة».

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