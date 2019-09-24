المؤقتة تصدر قرارات بصيانة وإنشاء عدد من المدارس

أصدرت الحكومة المؤقتة قرارا يقضي بالموافقة على مباشرة مصلحة التقنيات وصيانة المرافق التعليمية إجراءات التعاقد بطريق المناقصة المحدودة لغرض تنفيذ مشروع إنشاء مدرسة نموذج 6 فصول دراسية بمنطقة السوينية التابعة لبلدية أم الرزم وذلك في حدود فيمة 2.269.581.921 دينار.

ويقضي القرار رقم 629 لسنة 2019 على أن يتم تسييل المبلغ بقرار لاحق لمجلس الوزراء حسب المستخلصات الجاهزة للتفدع وتتخذ الإجراءات اللامة في هذا الخصوص.

كما أصدرت الحكومة القرار رقم 637 لسنة 2019 القاضي بالسماح لمصلحة التقنيات وصيانة المرافق التعليمية بمباشرة اجراءات التعاقد بطريق المناقصة المحدودة لغرض تنفيذ مشروع الصيانة الشاملة لمدرسة بطة الإعدادية وذلك لاهميته وضرورته وفي حدود 873.695.100 دينار على أن يتم التسييل بقرار لاحق لمجلس الوزراء وحسب المستخلصات الجاهزة للدفع وتتخذ الإجراءات اللازمة بالخصوص

كما أصدرت الحكومة القرار رقم 638 لسنة 2019 القاضي بالسماح لمصلحة التقنيات وصيانة المرافق التعليمية بمباشرة اجراءات التعاقد بطريق المناقصة المحدودة لغرض تنفيذ مشروع إزالة وإنشاء مدرسة نموذج 12 فصل دراسي بدبلة لمدرسة الشهيد محمد عبد العزيز بمنطقة القبقب وذلك لاهميته وضرورته وفي حدود قيمة وقدرها 3.277.625.990 على أن يتم التسييل بقرار لاحق لمجلس الوزراء حسب المخصصات الجاهزة للدفع وتتخذ الإجراءات اللازمة في هذا الخصوص طبقا للتشريعات النافذة

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