الرئيس السيسي يدعو لوقفة حاسمة لمعالجة جذور المشكلة في ليبيا

دعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى لوقفة حاسمة تعالج جذور المشكلة الليبية بشكل كامل.

وقال السيسي في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة إن الشعب الليبي يعاني يوميا من ويلات النزاع المسلح الذي يستوجب إيقافه، مضيفا “آن الاوان لوقفة حاسمة تعالج جذور المشكلة اللبية بشكل كامل من خلال الالتزام بالتطبيق الكامل لجميع عناصر خطة الامم المتحدة التي اعتمدها مجلس الامن في اكتوبر 2017 ومعالجة الخلل الفادح في توزيع الثروة والسلطة، بالإضافة الي ضرورة توحيد المؤسسات الوطنية كافة والنأي بليبيا عن فوضى المليشيات والاستقواء بأطراف خارجية دخيلة”.

